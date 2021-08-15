江宏傑、福原愛（小愛）7月宣布離婚共同簽字聲明，5年婚姻正式畫下句點，雙方的動向都成為外界關注焦點，日前適逢七夕情人節，江宏傑也在社群平台曬出愛女Aila醬的超萌影片，祝大家情人節快樂，沒想到竟引來陸網怒轟他消費孩子，「你能滾嗎？」

江宏傑昨日曬出「前世情人」3歲女兒Aila可愛影片，在影片中，他先是問女兒：「愛拉拉，妳要送爸爸什麼東西？」Aila也開心回答：「我要送你一個東西，你準備好了嗎？」接著從口袋中掏出「手指愛心」，讓做爸爸的江宏傑直誇女兒真的好會撩。

江宏傑在文中寫下：「愛拉拉，祝大家情人節快樂」，字裡行間都是對女兒滿滿的愛，這段短短14秒的影片畫面在IG曝光後，不少粉絲都獻上祝福，《全明星運動會》成員更紛紛留言，江宏傑也回覆大家：「謝謝大家哈哈。」然而這一支影片在微博上卻引來大陸網友們群起激憤。

不少大陸網友留言直呼：「要不這個平臺你就放棄吧，這裡你已經爛了，去ins吧」、「你能滾嗎，別利用孩子了」、「把孩子還給愛醬！」、「…當著孩子面也不好罵，算了，祝你幸福」、「別消費孩子了」、「大陸的錢你是賺不到了」、「怎麼？拿孩子當擋箭牌」、「心疼愛醬」，慘遭出征。