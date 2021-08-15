27歲大陸女星鞠婧禕出身偶像女團「SNH48」，因為零死角的精緻外型被日本媒體封為「4000年一遇美女」，然而人紅是非多，她不但多次被爆出整形傳聞，還被發現穿盜版衣服，日前更有傳聞指出她的女助理推粉絲，而鞠婧禕不但沒有出聲阻止，還在一旁冷眼看待，引起網友不滿。

微博上流傳一段影片，只見鞠婧禕綁著公主頭，身材纖細的她在人群中感覺隨時都要被淹沒，面對滿坑滿谷的粉絲，鞠婧禕冷著一張臉，和一旁的粉絲完全零互動，情緒看起來非常不好，粉絲和民眾拿出手機對著鞠婧禕拍照，她身旁的女助理將他們一把推開，露出不耐煩的表情。

鞠婧禕全程擺臭臉，和粉絲零互動。(圖/翻攝自微博)

這段畫面受到網友熱烈討論，不少人都認為鞠婧禕的態度太過份，對此，鞠婧禕方面也澄清，當時由於行程忙碌，粉絲又對著她的臉狂拍，鞠婧禕感覺不受到尊重，才會因為不舒服而臉垮，助理也才會將人推開，雖然粉絲們都表示理解，認為追星也要有禮貌，然而還是有網友不買單，痛批助理動作粗魯。

鞠婧禕被大批粉絲包圍。(圖/翻攝自微博)

事實上，鞠婧禕日前還因為一名美妝博主「花椰菜大王」盜用她的照片，，發表「不動刀讓顏值加分的鞠婧禕同款髮型操作指南」文章，一狀告上法庭，經紀公司認為其未經許可就使用藝人肖像，並用在商業用途上，然而一審敗訴，二審結果出爐依舊維持原判，又再度掀起話題。