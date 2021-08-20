大陸歌壇一姐李宇春自選秀節目《超級女聲》冠軍出道以來，人氣居高不下，昨(18日)更獲邀在湖南衛視818晚會壓軸演出，為了讓晚會增加看頭，官方還特地邀請在東京奧運表現突出的卓球好手許昕與擊劍美女孫一文現場連線。未料就有眼尖的網友發現，原本在第一版宣傳海報中站C位的許昕，在最新一版的海報中竟被李宇春取而代之，引發網友對李宇春與奧運冠軍搶C位的質疑。

日前有網友發現，原本湖南衛視818晚會宣傳海報的C位是許昕，李宇春則是站他旁邊，未料在第二版的宣傳海報中，卻改由李宇春站C位的位置，而許昕則是被擠到旁邊去，引發大陸網友質疑李宇春有何資格與奧運冠軍爭C位？評論更是一句比一句還酸「你才發現嗎？壓軸癌C位癌」、「好傢伙，她是為國爭光了還是啥」、「左乒乓右擊劍，國家隊奧運冠軍做保鑣的女王李宇春」。

有網友發現晚會宣傳海報不一樣，質疑李宇春與許昕搶C位。(取自微博)

隨著李宇春搶許昕C位的風波越燒越大，湖南衛視今(19日)深夜也在微博發表4點聲明為李宇春闢謠，「當天晚會有多個重點節目的設計，其中包括奧運冠軍連線和壓軸嘉賓表演。奧運冠軍代表和表演嘉賓代表為中心的預告圖片在平台首頁進行輪番展示，是平台根據節目預告需求做的正常安排。」

聲明中還提到，針對個別營銷號和網友用C位之爭等飯圈用語故意抹黑及攻擊晚會嘉賓的現象，我們堅決反對，期待廣大網友一起抵制不良粉絲文化，共同營造風清氣正的網路環境。