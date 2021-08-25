回應內閣將改組傳聞 勞動部長：沒有要被換掉的感受 13:372021/08/25 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部部長許銘春今天接受資深媒體人黃光芹在「新聞不芹菜」節目訪問時指出，「完全沒有這樣的要被換掉的感受」。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天有媒體報導內閣將改組，勞動部部長許銘春今天接受資深媒體人黃光芹在「新聞不芹菜」節目訪問時指出，「完全沒有這樣的要被換掉的感受」，整個團隊還是很努力推動政務，完全沒有這回事，甚至與總統、院長一起開會時沒有感受到氛圍，應該是假新聞。 內閣改組遭否認 「不實名單」曝光後網竟罵翻：民進黨瘋了？ #改組 #勞動部 #內閣 #許銘春 #內閣改組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被爆將接內政部長？屏東縣長潘孟安：不要幫我找工作 09:362021/08/25 政治 傳9月內閣改組蘇下鄭上？ 蘇巧慧揭「這時候」見真章 11:182021/08/25 政治 今年基本工資漲不漲？勞長7字回應 14:052021/08/25 生活 外傳接交通部長 林右昌：沒有規畫、專心市政 11:392021/08/25 政治 驚傳內閣將改組 江啟臣開酸：換人不換政策沒用 11:542021/08/25 政治 東京帕運》台灣首勝 桌球程銘志28分鐘過關取分組第一 14:222021/08/25 體育 行政院「蘇下鄭上」？ 正國會立委回應了 10:432021/08/25 政治 獨》九月開學在即 小明家長曝：還有這些「轉學生」小明被卡住 11:062021/08/25 兩岸 寶寶監視器出現詭異光點 下秒男嬰狂抖 網驚：被拉腳 12:562021/08/25 搜奇 蔡英文說話了：我明確告訴大家 「內閣沒有要改組」 15:312021/08/25 政治 公務員遭爆領到3萬生活補貼 勞動部回應了 13:322021/08/25 生活 「麟洋配悠遊卡」驚傳觸法！土銀呼籲：麟洋經紀人吳宜倫要站在保護麟洋的立場 11:532021/08/25 財經 傳內閣改組接文化部長 林智堅：目前以防疫市政為重 12:222021/08/25 政治 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 影／陳時中鬆口「接受中文復必泰標籤」 柯嘆：既有今日 何必當初 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 近5成民眾樂見蔡英文打高端 游盈隆發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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