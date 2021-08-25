今天有媒體報導內閣將改組，勞動部部長許銘春今天接受資深媒體人黃光芹在「新聞不芹菜」節目訪問時指出，「完全沒有這樣的要被換掉的感受」，整個團隊還是很努力推動政務，完全沒有這回事，甚至與總統、院長一起開會時沒有感受到氛圍，應該是假新聞。