行政院日前再傳改組話題，對於蘇貞昌的行政院長任期，英系立委陳明文今天表示，蘇擔任閣揆至今是2年7個月，他認為，一定會超過游錫堃（約3年）的任期，英蘇體制牢不可破「我在想，或許不只到明年」。

陳明文今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，被問及與蘇揆、游錫堃的恩怨情仇，陳明文表示，他在省議會時期就與蘇貞昌、立法院長游錫堃共事，當時就對他們很欽佩，他們都不應酬「都是有原則的，也不社會化」，他到今天還是很尊敬。

2008年民進黨四大天王進行總統黨內初選，陳明文原本支持游錫堃，之後轉向支持蘇貞昌。也因為這樣得罪謝長廷及游錫堃，對此陳明文強調，這點要講清楚，這是因為前總統陳水的要求，他是聽阿扁的。

之後2010年民進黨中常委選舉，陳明文抽籤沒抽中落選，蘇揆還打電話要子弟兵張宏陸辭職，把席次讓給他，「過去我有挺他、他有挺我」、「基本上沒有恩怨問題」。

至於蘇貞昌的行政院長任期，陳明文指出，蘇是2019年1月4日到任，到今天一共是2年7個月。他相信蘇的任期一定會超過游錫堃，蔡英文也一定是信任且百分百授權給蘇，「英蘇體制『牢不可靠』」，主持人黃光芹糾正他，他才趕緊說是「牢不可破」。

內閣是否會改組？他說，不知道，但絕對不是現在，這要問蔡英文。黃光芹進一步追問，蘇的任期有可能到明年？陳明文表示，「我在想，或許不只明年」。