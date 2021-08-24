台中市25到40歲是被政府放棄的一群？台中市議會國民黨、超黨派及無黨等，今天上午舉行記者會，要求市府編列預算採購疫苗，讓73年次以後的年輕人可以施打疫苗；市議員段緯宇說，台中市採購疫苗約須30億元的預算，將於臨時會中辦理追加預算，讓全市尚未施打第一劑的年輕人可以施打疫苗。

市議員李麗華說，目前台北市正在編列明年度預算，已經編28億要買第三劑的錢，大概可以買250萬劑疫苗；為何台北市可以，台中市就不行嗎？台北市購買第三劑疫苗的原因在於加強保護力，以及因應不斷演化的病毒，就需要再打第三劑疫苗，台中市是為年輕人施打第一劑疫苗。

台中市議會國民黨團、超黨及無黨等共有35席議員連署，要求台中市政府編列預算採購疫苗，主要是針對尚未施打疫苗的年輕人，讓他們長年在外打拼及工作，免於受到新冠肺炎病毒威脅的風險，增加保護力讓他們無後之憂，因為他們都「上有老、下有小」。

親民黨警消環衛召集人段緯宇強調，今天召開警消環衛委員會由李麗華等35人正式提案，他將作成附帶決議，要求市府於臨時會編列追加預算時，須增加編列30億元的預算，由台中市政府自購疫苗，讓全市民都能施打疫苗，絕不讓年輕人終日生活於染疫的恐慌陰霾中。