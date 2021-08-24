新市區農會總幹事李美嬅表示，農會耗時兩年研發的毛豆果健康零食，目前有原味、五香兩種口味。（劉秀芬攝）

中秋送禮好煩惱？！台南市新市區農會推出「青春豆」禮盒，搶攻健康零食市場。新市區農會總幹事李美嬅表示，農會耗時兩年，請多家廠商研發，將毛豆以攝氏100度低溫烘焙，保留毛豆翠綠顏色與營養，製成健康零食，目前有原味、五香兩種口味，先限量推出1200個禮盒試水溫，目前已有許多訂單湧入。

李美嬅表示，新市區農會推廣在地的毛豆農特產十幾年，不少農民與農會員工都在毛豆的種植與行銷推廣上奉獻青春歲月，為了讓大家能感受毛豆隱含的青春活力，因此新推出的毛豆果禮盒取名為「青春豆」禮盒，內有兩罐不同口味毛豆果與毛豆香酥，素食者也可食用。

此外，新市農會今天也正式推出「毛啟豆誌」新品牌標誌，李美嬅說，此標誌是同仁齊力發想，訴說新市毛豆的奮鬥故事，藉此讓大家對新市毛豆的農特產，有更深入的認識及體驗，未來商品都將加入「毛啟豆誌」新品牌標誌。

新市區農會因應中秋節禮盒市場，除新推出「青春豆」禮盒，其他熱銷的毛豆拌麵、茶豆香酥、毛豆香腸及「芋見－豆豆豬」等禮盒也同步促銷中。

李美嬅說，去年開始受到疫情影響，毛豆的銷售也受到衝擊，原本農會契作的毛豆有春、秋兩季，今年只契作春作毛豆，雖然秋作毛豆沒有種植，但還是會舉辦毛豆節產業文化活動來行銷毛豆，也希望大家支持營養健康好口味的毛豆產品。