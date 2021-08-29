基隆市安樂區郭姓里長收下裝有萬元現金茶葉禮盒，協助建商變更公車候車亭位置，避免建案的消防救災空間受影響，延遲執照取得進度，基隆地院近日審結，依違反貪汙治罪條例，判里長有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年。

判決指出，位在安樂區某處公車候車亭因妨礙施工，建商提出拆遷申請，市府於2017年7月25日辦理會勘同意遷移，並於附近花圃處搭建臨時公車候車亭。直到去年5月建案完工，建商再次向市府申請會勘，提出是否仍將須候車亭遷回原位。

會勘時，郭姓里長代表里民出席，以影響當地行車安全為由，要求將新式公車候車亭需設於舊址，市府依會勘決議，要求建商將候車亭恢復，但廖姓工務經理、簡姓工地負責人發現若移回原地，會影響建案消防救災空間設計，須重新規畫消防安檢設計，將嚴重延宕建案使用執照取得進度。

因此，廖姓工務經理指示簡姓工地負責人，前往郭姓里長位在安樂市場的攤位進行協商，更於某日在工地現場時，交付裝有1萬元現金的茶葉禮盒請求里長讓候車亭位置能微調。

郭姓里長離開工地現場後，打開茶葉罐發現裏頭裝有現金，不但未將禮盒返還，反而直接打電話給簡姓工地負責人，表示自己會建議市府微調候車亭位置，協助避開消防救災空間。約2周後，郭姓里長直接陪同簡姓工地負責人至市府申請相關手續，並於1個月後完成申請。

檢警調查時，在郭姓里長家中查獲茶葉禮盒，檢方認定里長涉犯貪汙治罪條例，依法起訴。基隆地院近日審結，法官審酌，郭姓里長於偵查、審理時均坦承犯行，並繳回所收賄款，犯後態度良好，處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年。