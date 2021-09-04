嘉義縣政府為迎接2022年全民運動會，投入近8000萬進行縣立體育館相關整修、整建工作。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府為迎接2022年全民運動會，投入近8000萬進行縣立體育館相關整修、整建工作，嘉義縣長翁章梁4日前往視察工程修繕進度。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府為迎接2022年全民運動會，投入近8000萬進行縣立體育館相關整修、整建工作，嘉義縣長翁章梁4日前往視察工程修繕進度，表示工程預計今年底完工，期待縣立體育館以全新面貌迎接鄉親，也讓明年全民運動會來自各縣市的選手能安心、專注在比賽上。

嘉義縣立體育館自民國1997年啟用後，已使用超過20多年，期間從未進行大規模修繕，現有建物存有設備老舊、漏水等問題尚待改善，縣府為確保全民運動會賽事平安順遂，除籌措縣配合款，已向中央爭取補助，總計縣立體育館修繕工程費7800萬元，預計今年12月底完工。

翁章梁說，2022年全民運動會賽事在嘉義縣舉辦，縣立體育館是非常重要的場地，也是花式溜冰、五人制足球等比賽項目場地，為提供參賽選手標準、安全且設備完善的比賽場地，特別要求工程相關單位務必以最高標準檢視施工品質。

此次縣府投入近8000萬進行體育館相關整修、整建，周遭道路也花費3000多萬元進行人行步道整理，翁章梁期待，未來縣立體育館能成為縣民運動、休閒散步的重要場域。