全民防疫期間，擾台共機有增無減，為提升全民敵情警覺，110年軍民聯合防空（萬安44號）演習將於本(9)月15日(星期二)下午1時30分至2時實施警報發放。

為避免增加群聚感染新冠肺炎(COVID-19)風險，本年度萬安演習結合防疫作為，僅發放警報音符，所有車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，公(民)營工廠、公司照常營運，無需關閉門窗及燈火管制，國人保持正常作息即可。

淡水警分局表示有鑑於多數民眾對於防空避難位置多不熟悉，警察局特地於「新北市iPolice」APP及內政部警政署「警政服務」APP，增設防空疏散避難專區，使民眾手指點一點，即可知曉離自身最近的防空避難設備位置、容量與距離。

另呼籲民眾，兩岸局勢詭譎多變，防範於未然才是因應之道，防空避難設備可千日而不用，不可一日而不備，唯有保持居安思危的態度，即刻下載app查看最近防空避難設備，才能有效降低空襲時的人員傷亡及財物損失。