台北市長柯文哲15日曝，他與民進黨分手主因是基隆輕軌80億元預算一夕間暴增成基隆捷運580億元。基隆市長林右昌16日駁斥，從沒聽說過這數字，柯搞錯或口誤，且交通部、北北基都早已取得共識。柯嗆「那叫林右昌說明到底是多少錢！」北市府發言人陳智菡強調，根據捷運局過往興建捷運經驗，總經費應在500至600億間，勿淪為短期選舉操作議題。

陳智菡表示，一開始的「基隆輕軌」只規畫到南港展覽館，當時說經費約80餘億；後來延伸到南港站走地下化，變104億；去年10月交通部邀北北基三首長會面，又提出基隆輕軌要升級為基隆捷運，今年9月新北市與基隆市進一步討論路線變更與系統升級，根據捷運局過往興建捷運經驗，總經費應在500至600億間。

北市府發言人陳智菡。（張穎齊攝）

陳智菡說，柯市長談論此議題，是要表達國家重大運輸基礎建設，應有全盤、長遠規畫及審慎的財務評估，有效率的整合資源、而不是一談再談、改了又改，甚至淪為短期選舉操作議題。