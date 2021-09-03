立委楊瓊瓔、市議員羅永珍爭取6000萬元經費拓寬狹窄巷道。（王文吉攝）

道路拓寬工程將原有部分明溝改為箱涵，同時兼顧水利改善。（王文吉攝）

台中市神岡區中山路1720巷銜接神岡、大雅兩地，路幅狹窄，尖峰時段容易塞車，地方多年來期盼拓寬。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍積極奔走，由台中市建設局提報營建署111年度生活圈道路交通系統建設計畫，核定6000萬元經費，將拓寬為10公尺，工程路長約900公尺。

神岡區中山路1720巷路寬僅5至6公尺，又為雙向單混合車道，雙向會車困難，且無相關交通安全設施。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍爭取拓寬工程，獲營建署111年度生活圈道路交通系統建設計畫經費補助，3日舉行工程協調會。

台中市新建工程處說明，拓寬工程計畫往西側大社支線道路拓寬為10公尺，長度900公尺，工程總經費約6000萬元，可望改善壅塞，疏解神岡圳前里、圳堵里、山皮里、神岡里、新庄里等五里生活圈的交通瓶頸。

楊瓊瓔表示，該工程明年即將啟動，原路寬僅5至6公尺，利用水利溝改建箱涵後，增加道路寬度，雙向各增設1車道，解決會車問題，原有部分明溝改為箱涵，同時兼顧道路拓寬及水利改善，並重新銑刨加鋪瀝青混凝土路面、新設LED路燈，並將管線、人手孔蓋及電桿下地。

羅永珍表示，巷道拓寬為10米，除了方便居民通行外，更讓救護車與消防車救災車輛可順利進入，感謝楊瓊瓔委員居中協調，建設局及農水署台中管理處的配合，讓居民能有順暢的道路。全線完工後可改善當地交通問題及健全路網，解決雍塞、增加行車安全。