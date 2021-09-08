高雄市議長曾麗燕今日率隊進行振興茂林觀光產業考察行程，會勘布魯布沙吊橋、多納溫泉產業示範區及多納高吊橋等著名景點，其中多納溫泉示範區歷經6年完工，正規劃委外經營，盼於今年11月能對外營運，曾麗燕要求市府觀光局、原民會攜手地方共同行銷茂林觀光亮點。

高雄市議會「振興茂林觀光產業」會勘行程由曾麗燕率隊，范織欽、王義雄、朱信強、黃捷、鄭安秝、吳益政、陳麗珍、林宛蓉、林義迪等議員參與會勘行程。

茂林國家風景區入口意象布魯布沙吊橋在88風災後進行重建，全長180公尺，橋柱彩繪魯凱族百步蛇藝術圖騰，展現原鄉滿滿活力，卻無法提供貨車通行，失去重要交通功能，茂林區公所多次向中央及市府要求重建，拓寬橋面，滿足小貨車通行，方便運輸農特產品。

高市府原民會表示，中央以該橋不具避災需求，未同意補助重建，拓寬重建工程經費約1億元，未來將結合觀光局一起再向中央申請經費。

吸引泡湯者青睞的多納溫泉在88風災後，高市府於情人谷鑽探溫泉，重建「溫泉產業示範區」，歷經6年完工，正規劃委外經營，盼今年11月能對外營運；原民會強調，多納溫泉示範區營運日期將在自治區代表會取得共識後決定。

多納高吊橋銜接萬山和多納，茂林區公所爭取吊橋旅遊環境景觀改造工程，建議改善停車場、護欄等設施，並增加光雕意象，營造夜間景觀，曾麗燕要求市府協助及配合茂林區公所，共同推動多納高吊橋景觀改造，提振原鄉觀光產業發展。