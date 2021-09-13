禮納里遊客中心前廣場地景創作，於美國「2021Muse Design Awards」國際設計競賽景觀設計類別中，勇奪銀獎殊榮。（茂管處提供／林和生屏東傳真）

茂林國家風景區管理處日前以禮納里遊客中心前廣場藝術創作，參加美國「2021Muse Design Awards」國際設計競賽，在全球1170件參賽作品中，於景觀設計類別中勇奪銀獎，再讓屏東登上國際舞台。

茂管處於2020年整建禮納里遊客中心周邊遊憩設施時，邀請在地排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆為廣場設計地景藝術；作品「圓．原．源」創作概念取自原住民生命起源的意涵，述說當Paiwan之子與Muse女神相遇，表達不同族人間的文化共通處，意外將禮納禮遊客中心推上國際舞台，讓世界看見台灣。

茂管處長柯建興表示，2009年莫拉克風災後，位於瑪家鄉的禮納里部落，聚集瑪家、好茶及大社等3個部落遷居至此，族人歷經風災傷痛、努力重建家園，作品創作就期待陪伴族人展開全新生活，作為鼓勵彼此。

美麗的廣場地景藝術代表不同意涵，其中「同心圓」表達自我認同，我存在我自在；「住民原」則是在地藝文，我原鄉我氣息；「創始源」是象徵反璞歸真，我生態我和諧，同心圓層層堆疊包覆，展現文化與生活上的歸屬。

為延續未來理想，伊誕．巴瓦瓦隆強調，在作品中選用許多耐用且可回收資源，如金屬、黃銅、磁磚等素材，即使在山區也容易維護，不會輕易損壞，貼合原民文化中對於自然的敬畏。

柯建興說，禮納里遊客中心坐落屏北地區，是原民藝術家、工藝家聚集之地，為使遊客中心更豐富多元，邀請許多藝術家聚集同心創作，希望未來能成為熱門景點及具有特殊文化意義的傳承，後疫情時代，更希望藉此殊榮讓更多人認識部落之美，也吸引遊客到訪欣賞。