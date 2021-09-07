台中市政府將在9月23日舉辦中部區域治理論壇，主題是「共創新時代 擘劃中台灣」。市議員楊典忠等7日抨擊說，疫情期間網路直播一天6場次就要310萬元，比市政會議一年52場、防疫記者會77場還貴；九月下旬南投縣就要舉辦7縣市首長會議，中市不需要花大錢做大內宣。研考會主委吳皇昇說，全程採用3機專業攝錄影，與一般市政會議視訊大不相同。

市議員楊典忠說，新聞局每周舉辦市政會議與網路直播，一年超過50場也才98萬，疫情警戒升級台中市政府連續77場防疫記者會都是市府自辦，連記者會手版都是員工自行製作，研考會一天6場網路會議耗資310萬實在太貴。其中一項71萬要拍攝7縣市首長影片，是要宣傳這場論壇？還是宣傳政績？

楊典忠表示，中部區域治理論壇310萬元裡面已經有70萬元作首長宣傳，還要再花16萬3000元做行銷宣傳，議題調查與議題深化會議還要花錢；「研考會」不是中秋節用鹽巴撒在烤肉片上的「鹽烤會」，宣傳要花錢、想議題也花錢，那要研考會何用？

何文海認為，310萬拿來辦7縣市首長聯誼，還要拍攝7縣市首長影片，假宣傳論壇之名，行宣傳政績之實，花公帑在拉攏其他縣市首長，是「盧市長請客、全民買單」？究竟是310萬的論壇為明年縣市長選舉拚連任？還是為2024總統大選拚總統？

市長盧秀燕指出，過去就辦中區治理論壇但只有4縣市，這次疫情中部各縣市合作，不同其他區域相互攻擊、相互甩鍋，決定辦理中部7縣市區域治理輪壇；就建設及民生問題相互合作及支援，現在以合作代替競爭有利於人民。是否選總統？她再次強調，市政總質詢絕不會答黨務與選舉。

研考會說，此次論壇搭配各縣市相關政策說明及介紹影片，提前公開，參與論壇更能產生共鳴，激發出更好交流效果。「2021中部區域治理論壇」整體經費含括整體論壇議題、主視覺及直播素材設計、主持人、司儀、識別證、舞台、音響設備等布置，也透過七個縣市長的專訪及影片，共同行銷論壇活動。