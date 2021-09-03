3年前擔任雲林縣北港鎮鎮長的蕭永義，被控多次濫用清潔隊員人事進用及核定之權，讓6人成為清潔隊正式隊員，他收賄750萬元，監察院認定他敗壞官箴，顯有違失，情節重大，通過彈劾後，懲戒法院判決蕭永義撤職、停用3年。可上訴。

去年10月雲林縣北港鎮鎮長蕭永義遭羈押而停職，之後交保停止羈押而在今年3月12日復職，後來第一審遭判決有罪，他從今年7月9日起停職。

蕭永義被控多次濫用清潔隊員人事進用及核定之權，要求、期約、收受賄賂，一審將他判處有期徒刑10年2月，褫奪公權8年，監察院今年4月8日、5月18日請他到院說明，但蕭永義均請假未到，只提出書面意見。

監察院調查後認為，蕭永義2019年至2020年間，利用清潔隊正式隊員之對價，而取得750萬元之不法利益，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，顯有違失，情節重大，有負選民所託，通過彈劾，並移送懲戒法院懲戒。