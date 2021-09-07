條子鴿公開的紀錄申誡是0支，立刻又引來質疑。（翻攝條子鴿臉書）

萬華警分局退休酈姓員警，以「條子鴿」為名在臉書發文，聲稱曾開出違規紅單，而駕駛就是時任行政院院長謝長廷的兒子，遭到長官致電關心，隔天就收到2支申誡。但謝的兒子謝維洲則稱「完全是假新聞」，打臉他說謊，「條子鴿」沉寂一段時間後打破沉默，7日在臉書上以570字長文回嗆說，自己不是政治人物，無需蹭人氣增加知名度，若謝先生（謝長廷）提告是他權利，我尊重也問心無愧」。

「條子鴿」尚未到達可以領月退的年齡，退休前曾告訴同儕，自己要去開飛機，因為曾經擔任軍職，轉往警職後，曾在保一總隊、國道警察服務，不過，退休後沒有去航空公司服務，卻在議員侯漢廷士林服務處擔任副主任一職，常在士林服務處一帶活動，日前看到士林警分局員警開單，有感而發，在臉書上貼文，稱自己攔下一部賓士，駕駛嗆「你不知道我爸是誰？」在他依法開單後，卻接到副分局長的電話，因「態度不佳」，被記申誡。

不過，該貼文被證實為說謊造謠，引發外界嘩然，對此，「條子鴿」7日在臉書上以570字長文回擊：「我不是政治人物，沒有政治傾向，也沒打算參選，更無需靠蹭人氣來增加自己的知名度。我上篇文章中完全沒有影射遠在日本的謝先生有進行關說，提告是謝先生的權利，我尊重也問心無愧，我只是寫出了當初我所遭遇的事情。」

「條子鴿」重申，我不是政治打手，也沒有政治傾向，我只是一個曾經當過警察的小作家，請不要再利用我來炒作您的政治相關活動，我也不會再做出任何回應，對受我牽連的人我非常的抱歉。

基層警說，他今天所貼的獎懲紀錄，先姑且不論那張記錄是不是他的，光看那張紀錄表就可證明，他只是「支援」，無法處理車禍，也無法接大備，根本就稱不上國道警；若依他標準來說，若今天他支援航警局，那他是否又要自稱是航警了？