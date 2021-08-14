一年一度七夕情人節適逢周末假期，但礙於疫情和仍處二級警戒，較過往冷清，桃園市衛生局呼籲愛侶共度浪漫時光仍要落實防疫和個人防護，8月份也推出期間限定免運活動，只要200元就能獲得「愛滋自我篩檢試劑」，鼓勵民眾互相提醒為「愛」篩檢。

衛生局指出，依疾管署建議，有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢；持續有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病者，建議每3至6個月篩檢1次。

為了提供民眾方便且保護隱私的篩檢方法，疾管署推出「愛滋自我篩檢計畫」，民眾只要上「愛滋快速自我篩檢網站」預訂，透過超商通路支付200元試劑費及45元物流費，即可取得篩檢試劑，也能透過桃園市13區衛生所及桃緣彩虹居所購買。

衛生局指出，疾管署8月推出期間限定免運費活動，民眾僅需支付200元，就能獲得愛滋自我篩檢試劑，因愛滋自我篩檢試劑屬愛滋抗體篩檢，感染愛滋病毒後4到12周才能檢測出是否感染。

衛生局提醒，新冠肺炎疫情仍維持二級警戒，民眾應謹守防疫規範，做好個人防護，慎選交友對象，不與性生活史不明或多重性伴侶的對象發生危險性行為，七夕享受浪漫時光，切勿因一時激情而忽略安全性行為，正確使用保險套，堅持無套不入原則，避免感染性病或愛滋病的風險，保護自己及另一半。