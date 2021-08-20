全台鬧疫苗荒，仍有不少民眾遲遲未等到疫苗可接種。國民黨立委蔣萬安昨(19日)晚間在臉書透露，近期有位獨立接案的民眾向他反應，現在客戶都會要求出示接種疫苗的小黃卡或快篩證明，但他遲遲等不到疫苗施打，快篩檢測費用是一筆沉重的負擔，「賺的都沒有付出去的多」。

蔣萬安指出，事實上這些問題近期時常發生，最普遍的就是勞工在進入其他公司辦公，或出差外地回來時，被要求提供快篩陰性證明，如今的快篩費用，一次大概要400元，一個月下來也要花費2、3000元，這些費用全要由勞工自己支付，形同是變相被減薪。

有勞工詢問勞動部，卻只得到「快篩檢驗費用建議勞資雙方自行協議」、「勞資若有爭議，建議循地方勞工局申訴來調解」，蔣萬安對此質疑，勞動部難道不知道，勞資雙方自己協商的結果，往往是弱勢勞工自行承擔。

因此蔣萬安呼籲勞動部應該儘快邀集專家學者、勞資代表召開會議，針對檢測費用由誰負擔？在何種情形及目的下，得要求尚未施打疫苗勞工，提供抗原快篩或PCR檢測陰性證明等問題進行確認，不要讓至今仍打不到疫苗的勞工，還需獨自負擔高昂的檢測費用。