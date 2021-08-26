美國歐洲指揮部(U.S. European Command)表示，超過7000名阿富汗撤離人員，已在德國拉姆施泰因空軍基地(Ramstein Air Base)和義大利錫戈內拉海軍航空站(Naval Air Station Sigonella)通過審核，他們將在那裡花費大約兩星期的時間完成簽證，然後才能轉到美國重新定居。

軍事時報(military times)報導，美國空軍托德·沃爾特斯上將(Tod Wolters) 表示，總共有8處美軍駐歐洲基地準備接收阿富汗難民，分別在德國、西班牙、義大利與科索沃。

其他6座軍事基地：德國巴伐利亞萊茵軍械兵營(Rhine Ordnance Barracks)、霍恩費爾斯(Hohenfels)和格拉芬沃爾(Grafenwoehr)，施龐達萊姆空軍基地(Spangdahlem Air Base)，以及位在西班牙的羅塔海軍基地(Naval Station Rota)，與科索沃的邦德斯泰爾營地(Camp Bondsteel)，都可以用來接收撤離人員。

沃爾特斯上將說：「我們在上星期五，也就是8月20日接待了第1批疏散航班，經過3天的審查，他們再出發前往美國。」

迄今為止，拉姆施泰因空軍基地接手了55趟難民航班，錫戈內拉海軍航空站有3 趟。這2座基地分別有 5783與662 人等待處理，其中完成審查的1500人，已經飛往杜勒斯機場。

沃爾特斯說，撤離人員已經接受了健康和安全檢查，不到 25 人被送往醫療所接受新冠肺炎治療。所有從阿富汗撤離的人員都要接受病毒篩檢，確定呈陰性的人員可飛往美國，他們在抵達杜勒斯後會接種疫苗，不過他們也可以在德國就先注射。

截至星期三上午，約有 8.8萬名可能受迫害的阿富汗人、美國人和第三國國民已從喀布爾機場撤離。這項工作預計將持續到 8 月 31日，也就是撤離行動的最後一天。