隨著8月 30日最後一架美軍 C17運輸機飛離喀布爾機場，美國結束了歴時最長的 20年阿富汗戰爭，誠如美聯社的總結：巨大的失敗，無法兌現的承諾，瘋狂的退場。拜登想抽身離開阿富汗的泥潭集中力量面對21世紀中俄的挑戰，但是阿富汗前政府的迅速瓦解，喀布爾機場的17天慌亂的撤離景象，重演了1975年的西貢時刻。這一切都充分暴露了美國高階層戰略、外交、軍事、情報各領域的失敗，這些失敗以及阿富汗未來局勢的不確定性都預示拜登的困難才開始！他能否改變困局？如何改變困局？

拜登上任以來面臨一系列的內外挑戰：經濟困頓、通脹高升、疫情持續嚴重、抗中統一戰缐雷大雨小、塔利班以出人意料的速度取得政權... ，8月26日ISIS-K又發動自殺炸彈襲擊，造成美軍13人喪失生命，超過170位阿富汗平民死亡，其中大多數是死於美軍反擊的槍彈。當天美國陸戰隊現役營長，Stuart Scheller中校穿著制服，公開在臉書上發表視頻要求高層軍官及國防、外交高官承認撤軍的計劃和執行錯誤、勇敢的承擔責任，並向執行任務的軍人道歉，這是自越戰以來現役軍官的首次公開向上級發難。他聲明願意提早三年退役，放棄超過兩百萬美元的退休福利，講出許多人想講卻不敢講的話，目的是喚起民眾對政治將領和軍工複合體危害國家利益的覺醒。

雖然權力階級極力淡化此事，但是他的視頻幾天內在各社交網站廣為傳播，得到數百萬人以上的點撃和許多認同，後續效應不可能會被完全壓制，阿富汗問題的未來發展可能嚴重威脅拜登的統治基礎。真是屋漏偏逢連夜雨！

今天美國人民對於美式民主的信心已經逹到歷史的新低！根據蓋洛普從1973年連續迄今的民意追踪，美國人民對美式民主的四大支柱：立法、司法、媒體的信任度都在20%左右，對總統的信任度是40%左右。現在美國人民對國家權力機構中僅存的信心是軍隊，幾十年來一直維持在50%以上，1991年逹到最高的85%，2021年仍有69%。 然而，軍隊的骨幹，校尉級軍官及士官，和退伍軍人大多對精英階層不滿，因此在1月6日衝擊國會事件中有不少參與者，而Scheller的視頻再一次顯示出這個不滿，和美國內部的危機。如果拜登不能有效地處理未來的阿富汗局勢並疏導內部的不滿，民主黨很可能在明年的期中大選中失去國會的微弱優勢，令拜登未來的施政更加困難。

8月 31日下午拜登在白宮爲結束阿富汗戰爭發表講話，一篇典型的美國政客演講：強調史無前例的大規模撤出公民和難民的成就、感謝軍人和外交官員的貢獻、指責前阿富汗政府的腐敗及無能、告別替外國重建政權的努力、避免將來用大規模地面部隊反恐，未來將用外交折衝而非軍事手段保障阿富汗人權和難民出境自由，強調撤軍節省資源來面對未來和中俄的競爭。遺憾的是對阿富汗的未來願景和如何逹到這個願景的方針沒有任何敘述，也沒有直接回應百姓關心的追責問題，這預示阿富汗問題將繼續困擾拜登政府。

阿富汗的未來不能成為極端恐怖組織的基地和毒品的產地是絕大多數國家的希望，也是中美利益的交集。但是要逹到這個目的塔利班組建的新政府，必須海納百川容納不同的政治勢力、恢復生產、提高就業、維持和平和安定的環境、而這不僅需要塔利班的智慧更需要國際力量的支持。美國做為造成阿富汗今天困局的主要因素有不可逃避的責任做出積極的貢獻。而拋棄舊冷戰思維的意識形態鬥爭與中俄及周邊國家合作是唯一的正確選擇！

塔利班的重新奪得政權與1949年的中國共產黨的歴史非常相似，我相信中共的發展經驗也是塔利班領導階層學習的榜樣。所以從7月以來塔利班的高層與中方頻繁接觸並在各種場合表逹善意：稱中國是偉大的鄰國、希望中國參與阿富汗的重建工作、承諾絕不允許任何反中力量在阿富汗存在、積極保護在阿中國人的生命和財產安全。中國大使館也是少數繼續留在喀布爾的使館之一，中國在阿富汗的安定和重建中也必將發揮重要的領導和示範作用。

阿富汗事件的意義遠超過阿富汗本身，它象徵著二戰後第四個重要的歷史轉捩點。前三個重要轉捩點是：1.1945年聯合國的建立，和富蘭克林‧羅斯福總統的以聯合國憲章爲基礎的國際關係準則。雖然隨著羅斯福的去世，美國逐漸偏離他的理想，形成美蘇兩大集團的冷戰關係。2.1975年美軍撤出越南，美國力量收縮，美中抗俄準同盟關係的建立。3.1991年蘇聯及東歐共産國家解體，美國一超的國際形勢，和美國強力擴張西方的普世政治經濟價值，也導致了美國的衰退。 2021年的阿富汗事件象徵美國過去30年政策的失敗。

美國必須改變它的世界觀（Paradigm Shift），接受一個新的事實：人類進入不同文明的競爭、借鑒和交融的時代。如果拜登政府能認識而接受這個大趨勢，美國和世界的未來才會更好！

（作者為中美論譠社社長）

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