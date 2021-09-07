塔利班（Taliban）宣稱完全掌控阿富汗後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天飛抵卡達首都杜哈（Doha），將就阿富汗危機與卡達對話。

法新社報導，在布林肯抵達杜哈前不久，1名官員披露據塔利班所知，已有4名美國公民以陸路方式離開阿富汗，並獲得美國外交官員迎接。

這名高階官員說，塔利班未阻止他們。

布林肯此行由國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）陪同。繼塔利班15日宣稱完全掌控阿富汗以來，布林肯是美國到訪這個區域的最高階官員。

布林肯將不會與塔利班派駐杜哈的代表會面，但美國國務院南亞和中亞事務局副助理國務卿湯普森（Dean Thompson）表示，華盛頓將持續與這個伊斯蘭團體交涉，「以確保我們與他們之間的訊息明確」。

布林肯團隊讚許杜哈「為美國公民、駐喀布爾大使館人員、面臨危險的阿富汗人和其他經由卡達撤離阿富汗的人提供便利不可或缺的支援」。

卡達設有1個美國重要空軍基地，是美國空運5萬5000人撤離阿富汗的門戶。（譯者：徐睿承）1100907