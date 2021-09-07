根據美國約翰霍普金斯大學統計，自COVID-19大流行以來，美國確診總數今天突破4000萬人。Delta變異株引發的第4波疫情正把許多州的醫院系統逼到臨界點。

財經雜誌「富比世」（Forbes）網站報導，時間回到5月下旬的陣亡將士紀念日（Memorial Day），許多人認為這是夏季的非正式開始，當時美國平均每天新增不到2萬5000例，但在今天勞動節前，已升至每天新增16萬例以上。

「今日美國報」（USA Today）今天報導，美國目前每天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數比去年勞動節週末要高出316%，染疫住院人數比前一年增加158%。

自疫情爆發以來，美國累計有64萬8910人死於COVID-19相關疾病，每日新增染疫死亡人數過去兩週飆升55%，自3月下旬以來，美國首次平均一天增加超過1500人病故。

阿肯色州西北慈善醫院加護病房護理師懷特（Claire White）說：「去年，我們當中大多數人都筋疲力竭，因為情況悲慘、令人沮喪。」「如今情況依然悲慘且令人沮喪，但這原本可以避免。」

根據「紐約時報」（New York Times）資料庫，Delta變異株疫情橫掃全美，截至昨天已有超過10萬2000名美國人染疫住院。

自2月第一週以來，美國每日平均新增染疫住院人數首度超過10萬人，令全美各地過去18個月以來因疫情衝擊而筋疲力竭的醫療院所再次不堪負荷。

愛達荷州州長李特（Brad Little）表示，整個州有將近400張成人加護病房病床，如今只剩4床可用。

他說：「我們已危險地逼近啟動州級標準的醫療危機。」「從根本來看，必須有人決定誰能接受治療、誰不行。」

阿肯色州州長布朗（Kate Brown）上月中旬表示，全州只剩8張加護病房病床，她將部署多達1500名國民兵來支援前線醫護。

俄勒岡州衛生局上週末說，638張病床中只能開放50張。根據美國衛生及公共服務部（HHS）最新統計，全美住院病床有高達75%以上已投入使用。

7月下旬美國每天接種的疫苗劑量探底降至約50萬劑，目前平均每天接種約95萬劑，但仍有47%美國人未完全接種，使得Delta變異株得以傳播。

拜登政府計劃在9月下旬開始施打疫苗追加劑。不過白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）昨天表示，「可以想見」只有輝瑞疫苗能在本月20日前取得批准，莫德納（Moderna）疫苗可能「頂多再推遲幾週」。

美聯社報導，這場疫情已導致護理師流失危機，迫使許多醫院必須大幅提高薪資把人留住。

密西西比大學醫學中心急診部門主管摩理阿里迪（Risa Moriarity）說：「為那些沒有照顧好自己和周遭人所付出的努力，在忙完一天後下班，換來了身心俱疲。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100907