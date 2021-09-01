英國首相強生今天表示，英國「萬分虧欠」曾替北大西洋公約組織部隊效力的阿富汗人，宣布將提供「重要支持」給在英國展開新生活的阿國人。

法新社報導，強生（Boris Johnson）政府的阿富汗撤離任務飽受批評，因為據信數以千計曾協助過北約（NATO）且符合「阿富汗安置及援助政策」（Afghan Relocations and Assistance Policy）計畫、具移居英國資格的阿國民眾，被丟包在阿富汗，如今只能任由接掌政權的塔利班（Taliban）處置。

對於8000多名成功抵英的阿富汗人，倫敦當局今天宣布將立即核發無限期居留許可，另將提撥1500萬英鎊（約新台幣5.9億元）作額外學校場地和醫療服務支援之用。

強生提到這項名為「熱烈歡迎任務」（Operation Warm Welcome）的措施時表示：「我們萬分虧欠這些曾協助駐阿富汗武裝部隊的人，我下定決心要提供一切必要支持，讓他們和家眷在英國建立新的生活。」

「我知道這段時間會極其辛苦，但我希望，他們能從英國民眾展現的支持和慷慨中獲得些許安慰。」

然而，許多現任和前官員紛紛譴責政府，認為英國原可救出更多阿富汗人。

英國「觀察家報」（The Observer）引述吹哨人說法報導，國會議員和慈善機構替在塔利班政權下身處險境阿富汗人請命的電郵，寄到外交部信箱後如石沉大海，連開都沒被開來看過。

外交大臣拉布（Dominic Raab）也因在塔利班8月15日重取政權時未立即取消海邊度假行程，受到外界強烈批評。

一位匿名部長級官員也向「星期日泰晤士報」（Sunday Times）表示，「我認為我們可以額外帶走800到1000人。」

拉布明天將出席外交事務委員會聽證會，屆時將會針對撤離作業大亂一事接受議員拷問。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100901