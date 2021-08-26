中小學開學倒數計時，教育部購買隔板進行校園防疫，但傳出隔板買不齊等問題，有家長代表建議，政府乾脆成立「隔板國家隊」，由中央統一製作與配發，以掌握品質，減少批評。不過想到老師們還沒打完疫苗，線上教學人力也沒有分流，父母非常擔憂，害怕開學後的學校恐淪為「防疫實驗場」。

國家政策研究基金會今(26)日召開「復課，放心嗎？」線上記者會。全國家長會長理事長潘品睿直說：「面對開學，家長心理非常徬徨」，眼見開學在即，還有學校沒有買到午餐用的隔板，「隔板現在市場大缺貨，有錢也買不到」，建議政府比照當時配送口罩的方式辦理，成立國家隊，統一量產與分配。

潘品睿也提到，部分新進教師、代課老師也還沒打到疫苗，家長擔憂萬分，看來校園防疫工作皆尚未到位。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風表示，防疫政策規畫都以指揮中心為主，很明顯教育部處於弱勢，如今校園防疫存在諸多缺口，憂心校園將成為防疫實驗場」。

楊益風提到，首先在隔板的部分，擔憂學生可能會趴在上面聊天，對此歐美國家會對違反防疫規範的學生，直接由學區委員會要求返家，但這方面國內相關教育相關沒有施行強制管理手段，開學之後的校園管理堪慮。

楊益風也說，經費方面，教育部目前以學生每人新台幣100元設算，將補助全國3億444萬5500元購買防疫物資及用品，其中包含用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等，但以台北市來說，才分配到3000多萬，憂心爆發物資排擠效應。

人力部分，楊益風提到，目前有家長向學校提出預請防疫假，為此學校則需要展開線上教學，讓學生能在家學習，帶開學之後的校園人力無法分流，「一邊實體、一邊線上都是同一批人」，教學現場更不該只是架著攝影機上課，應有專人協助，相關事宜都得先需做好協調，否則最後又是學校承擔責任。