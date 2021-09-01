黃偉哲在教室跟學生們體驗使用隔板。（曹婷婷攝）

受疫情警戒影響，今天是久違實體上課的開學第一天，台南市長黃偉哲一早到忠義國小視察校園門禁管制、實聯制、學生入校體溫量測及防疫物資等校園防疫整備情形，他打趣說，看到不少同學眼中有點迷濛，因為很久沒看到同學、老師，他隨後也進教室觀摩老師指導學生使用午餐隔板，強調台南市各國中小午餐隔板都已順利採購，讓校園防疫更到位。

忠義國小開學日別出心裁結安排孔老夫子Q版人偶與黃偉哲一同喜迎學生返校。黃偉哲強調，恢復正常教學是最重要的，今天也看到學生們大包小包上課，進校園後如實量體溫、戴口罩，環保局在開學前完成全市校園消毒，另外，全市老師已有超過96％老師接種疫苗，少部分還不願意打疫苗的老師，教育部也提供快篩給這些老師做快篩。

教育局長鄭新輝表示，因應疫情，在開學日前完成校園室內外環境消毒以及防疫物資整備，目前物資無虞，庫存量皆達1個月以上，也提醒學校隨時盤點，如有不足應立即補充，且也專案補助學校採購學生用餐隔板，提升用餐防疫防護，全面做好防疫準備。

他說，開學後實施師生入校體溫量測措施及戴口罩，全力阻絕傳染源於校外，校外人士、家長非必要請勿進入校園。忠義國小校長劉明道表示，為避免學生上學時過於集中，將幼兒園及國小學生上學時間錯開，國小學生上午7點30分至8點到校，幼兒園8點以後入校，分時分流，避免家長送學生到校時於校門口聚集。