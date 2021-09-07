新北板橋幼兒園群聚擴大，再添5人染疫。對此，兒科急診醫師吳昌騰引述西班牙的研究指出，若教室不通風、大家沒確實戴口罩，染疫師與24名學生待在教室2小時，最後恐有一半學生會被感染。他也坦言，針對校園防疫的部分，他最擔心的是「氣溶膠傳播」，建議學校做好6件事情防堵病毒，其中教室通風尤其重要。

吳昌騰昨在臉書發文表示，新北某幼兒園增15例確診，目前推測感染源應該是幼兒園的老師，看到這個消息令人憂心，因為後續可能還有感染案例。而新冠肺炎傳播方式很多，其中最令人擔心就是「氣溶膠傳播」。

吳昌騰認為學校應該要做好6大策略，首先是學校的老師、教職員工須完成2劑疫苗接種，且全體師生都應該要正確配戴好口罩，並保持社交距離、勤洗手，良好的說話禮儀，教室的通風也應該要改善。

吳昌騰指出，說話時飛出的飛沫數目，是沉默時的10倍，如果沒戴口罩就大聲說話或唱歌，飛出來的飛沫數目會是沉默時的50倍。因此若新冠肺炎的確診者，沒有戴好口罩就大聲講話，傳播病毒的機會就大增了。

吳昌騰也說，病毒在室內的傳播率高於室外，但如果室內通風良好，這將會大大減少傳播機會。因此在教室中最危險的情境是，教室沒有好的通風，老師是感染者又沒戴好口罩，因為老師上課過程中比學生說更多的話，甚至有時候還會提高音量讓大家都能聽到，這些都會加倍潛在的傳染性飛沫。

吳昌騰引述西班牙的研究指出，若班上有24位學生，而老師是感染者，在不採取任何措施，大家都不戴口罩來控制氣溶膠中病毒的數量，最壞的狀況下，學生與確診老師在封閉的教室裡面待2小時，最後可能會有多達12名的學生被感染。

吳昌騰補充，該研究也提到，如果大家都有乖乖戴口罩，但教室不通風，可能被感染的人數會下降到5個。在實際爆發傳染例子中，已注意到任何學生都可能被感染，無論與老師的距離如何，因為氣溶膠中病毒隨機分佈在不通風的教室周圍。吳昌騰最後也提醒大家，上課一定要戴好口罩，而教室也務必要維持通風。