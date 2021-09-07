本土疫情有升溫跡象，多個縣市已禁止中秋大型烤肉，台南市長黃偉哲說，台南市「不主辦」、「不鼓勵」、「不群聚」，目前雖未明訂禁止烤肉，但會勸導盡量不要辦大型烤肉活動，民眾若非烤不可，在家烤就好，也強調，若疫情轉趨嚴峻，就宣布禁止舉辦大型活動。

再過2周就是中秋節，新北幼兒園群聚擴大，不少民眾都擔心疫情再起。黃偉哲截至今晚仍未表明禁止中秋烤肉等大型活動舉辦，但強調會視疫情狀況變化，進行滾動式調整。

黃偉哲強調，烤肉可能造成人潮群聚、口沫橫飛，會造成空氣汙染，市府不主辦之外，也不鼓勵不補助民間舉辦相關大型烤肉活動，民眾若想烤肉，可在家門口或陽台烤，避免人擠人群聚，增加染疫風險，「最好是不要烤，吃火鍋也滿流行的、滿潮的！」

黃偉哲說，平安和危險僅有一線之隔，1周前，雙北接近零確診，卻不知幼兒園另一波感染鏈正悄悄展開，若未做好防疫，安全只是暫時的假象。他呼籲，中秋連假，民間活動仍須盡量避免群聚，市府會持續關注疫情發展，視疫情發展，滾動式調整各項防疫作為，疫情變嚴峻就禁止舉辦。