對行政院長蘇貞昌今下令鬆綁防疫管制，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表表示，Delta病毒對新北來說，是全國第一個進到大都市造成社區感染事件，所以須謹慎小心面對，目前看來是穩定發展，要再繼續觀察幾天，對後續發展會更好，希望能在經濟開放與疫情穩定穩定找平衡點，各級長官關心跟提供的方向，我們都會予以尊重。

侯友宜表示， 6日到現在，市府不斷擴大匡列採檢，匡列個案採檢過程大多是陰性，只有零星是二採陰轉陽性的個案，只要疫情發展穩定往好的方向走，全力以赴守好疫情，再來隨時來跟民眾報告，中秋烤肉仍是禁止未朝開放再走，仍需民眾保持低度活動，大家仍不能輕忽。

侯友宜並說，強化二級警戒是面對病毒來襲時，大家在很多的方向必須採取更嚴格落實防疫，目前為止強化二級警戒並沒有要放寬的方向，當時先採取餐廳禁內用及公有場館先暫時停止開放至15日，強化二級警戒到21日，目前沒有朝要鬆綁方向，至於餐廳與公有場館是否開放會看這幾天疫情發展隨時做因應。