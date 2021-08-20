彰化縣連續13天嘉玲中斷了，今新增越籍移工確診本土個案，為20多歲年輕女性，感染原因不明，是轉換仲介公司，主動採檢出來，為無症狀，CT值34.53，病毒量相當低，從血清抗體研判，極可能在5、6月疫情高峰期間就感染，相關職場和同住者，PCR已採檢89人、居家隔離7人，持續疫調匡列中。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，新增確診個案為2018年12月20日從越南入境，列為本土個案，一直在台中工作，今年4月15日才搬遷居住在彰化，並在彰化兼職工作，租屋同住者6人，都是越南籍，包括她的媽媽、哥哥、阿姨、表姊、和哥哥的友人、阿姨的朋友等。

新增越籍移工確診，為本土個案，是20多歲年輕女性，感染原因不明，轉換仲介公司，主動採檢出來，為無症狀，CT值34.53。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新增越籍移工確診，為本土個案，是20多歲年輕女性，感染原因不明，轉換仲介公司，主動採檢出來，為無症狀，CT值34.53。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

確診個案在5月至7月之間，有在北部越籍移工社交圈活動，8月19日轉換仲介公司，必須進行採檢才被檢出。

新增越籍移工確診，為本土個案，是20多歲年輕女性，感染原因不明，轉換仲介公司，主動採檢出來，為無症狀，CT值34.53。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

葉彥伯指出，新增確診因感染源不明，送血清抗體快篩檢驗，因為IgM陰性、IgG陽性，顯示不是近期感染，且病毒量相當低，研判可能在5、6月期間就感染，感然源是同住者，職場還是北部社交圈，都還有待進一步疫情調查，但都已經匡列採檢。

王惠美說，新增個案，儘管病毒量很低，又是無症狀，但持續疫調，就是要把感源頭找出來，斬斷源頭才能夠保護我們，彰化目前還有5％找不到感染源頭。