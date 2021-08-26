日本電子零組件大廠村田製作所（Murata）福井廠COVID-19疫情擴大，25日至31日暫停作業，並擴大核酸檢測對象。產業人士指出福井廠是村田在日本生產被動元件MLCC主要基地之一，對台廠國巨和華新科是否有轉單效應，仍待觀察。

村田25日公告位於福井縣越前市的福井村田製作所COVID-19疫情感染擴大，從25日至31日止暫停福井廠區武生事業所的操作作業。福井廠區在8月3日發現首例確診者，從3日至24日累計福井廠區確診人數增加至98名，其中協力廠商人數77名、工作人員21名。

村田表示將擴大核酸檢測（PCR）採檢對象，包括福井村田製作所武生事業所的所有員工、以及相關協力廠商的員工。

村田製作所是全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）大廠，集團先前不同廠區已有員工確診COVID-19疫情；根據資料，村田MLCC產量占全球產量比重超過3成，MLCC占村田整體營收比重達到36.6%。

市場人士指出，福井廠是村田在日本重要的MLCC生產基地之一，也生產EMI降噪濾波器產品，村田位於島根縣出雲市的出雲廠也生產MLCC；村田屢傳員工確診，可能影響廠區產線運作，是否對台灣包括國巨和華新科等MLCC大廠產生轉單效應，仍待觀察。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國三星電機（SEMCO）、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨位居全球第3大MLCC供應商，MLCC占國巨集團整體業績比重約29%。（編輯：潘羿菁）1100826