婁峻碩與女友焦凡凡交往4年感情穩定，昨（14日）七夕情人節，他不僅送上浪漫鮮花、與女友甜蜜共餐，還因此靈感爆棚，1小時內寫完新歌〈怎麼又是情人節〉，並趕在午夜12點前上架，跟女友告白，也為廣大的男性朋友發聲：「怎麼又是情人節，情人節不要太多啦！」

婁峻碩笑說：「往年碰到情人節我們就是約吃飯，今年七夕其實沒有特別計畫，吃了個晚餐後發現大家都一直在互祝情人節快樂，還看到很多朋友有送禮物給女友，突然有一種同儕壓力的感覺！感覺沒有做甚麼事情送甚麼禮物會不太自在，索性跑去花店買花送凡，結果送花之後突然有了靈感，於是跑到電腦前寫出了這首〈怎麼又是情人節〉demo！」」

他坦言是不太會過節的人，尤其是情人節這個日子真的好像有點多，又有西洋情人節，又有七夕情人節，生活中好像不需要這麼多浪漫驚喜的事情，「有時候生活中不時的驚喜，反而比較浪漫！刻意設計就感覺不浪漫。所以有感而發寫了這首歌，要幫廣大男性粉絲抱怨，情人節不要太多啦！」

這首應景情歌乍聽歌名像是在抱怨情人節太多，但副歌重複「但我愛你不會變」宛如婁峻碩對焦凡凡的真情告白。他笑說：「我想藉著這首歌跟大家分享，愛一個人的心，不會因為送禮物或是有無準備驚喜或浪漫夜晚而改變，愛一個人就是愛一個人！」

而焦凡凡也po文：「怎麼今天又是情人節？！怎麼每個月都有情人節？！但這次情人節有收到花！」還隨po文附上與花束合照照片，並露出性感胸線，相當吸睛。

婁峻碩在七夕情人節推出新歌〈怎麼又是情人節〉。（摘自臉書）

婁峻碩在七夕情人節推出新歌〈怎麼又是情人節〉。（摘自臉書）