和碩(4938)在這波的台股修正中，率先大跌跌破年線，本周盤中最低價來到63.5元，成為大盤的弱勢指標。雖然法人預估和碩Q4營收將為全年高峰，但因上半年營收較弱，預估2021年營收將年減兩位數。在外資動向上，外資的和碩持股比已降到3成以下。

雖然新品與旺季效應可望挹注2H毛利率與營益率，但法人憂心各事業部稼動率較低、產品組合不利及新台幣、人民幣偏強等。至於和碩的新事業如物聯網、車用等非IT產品將為未來幾年成長動能，但2021-2022年營收貢獻仍小，需時間擴張規模。為迎接訂單需求，公司已經計畫在印尼、越南、印度、美國等中國以外區域設廠。

和碩7月營收885億元，月減0.4%及年減15%，預期未來營收逐月成長，且預估Q3營收季增24%，三大事業營收均可望季增。公司估3Q筆電出貨量季增15-20%、主機板/桌機出貨量季減25-30%、非運算部門營收則季增。新iPhone 13系列將於8月下旬放量生產，在和碩訂單比重約25%，與2H整體iPhone新機量8500萬支預期下，和碩4Q營收將可望登全年高峰。