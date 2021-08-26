法國媒體集團維旺迪(Vivendi)旗下環球音樂周三表示，隨著串流媒體銷售暢旺，公司預計今年的營收將進一步成長。環球音樂計畫在阿姆斯特丹股市上市後，並且支付股息。

該公司預定9月21日上市，將資金投入於協助旗下藝人的推廣，以及賺取版權收入。

環球高層周三指出，預計2021年按固定匯率計算營收將成長10%以上，稅息折舊攤提前獲利(EBITDA)將成長20%以上。此為相較2020年的彈升，當時營收為74億歐元。環球也將把期中獲利的一半用於支付股息。

與華納、Sony競爭的環球音樂，旗下知名藝人包括Justin Bieber、Taylor Swift等，已經從Spotify等訂閱平台獲得串流媒體收入，版稅並回留給旗下藝人。

在2020年社交封鎖開始時，銷售曾經有短暫停滯，但今年錄音的實體產品銷售已經有所恢復。環球音樂也開始進軍新商業模式，與抖音等社群媒體，或影音遊戲、健身應用等領域合作，達成音樂授權許可協定。