台中市文化局在9月4日推出兩場紙風車劇團的《三國奇遇記》，索票秒殺，市長盧秀燕決定加碼同步線上直播。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局在9月4日推出兩場紙風車劇團的《三國奇遇記》，索票秒殺，市長盧秀燕決定加碼同步線上直播。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

疫情三級警戒全國藝文活動停擺，台中市文化局在疫情警戒降為二級後，邀請紙風車劇團在9月4日於中山堂演出《三國奇遇記》，30日中午開放線上索票，兩場演出門票竟秒殺，市長盧秀燕得知後加碼「線上直播」，讓大小朋友都能歡度藝文風假日。

文化局長陳佳君表示，疫情三級警戒期間全國藝文活動停擺，對藝文產業造成巨大衝擊，在9月4日推出《三國奇遇記》演出，因應防疫規範，現場觀眾席採梅花座，昨天中午12時開放線上索票， 兩場演出票券秒殺，市長盧秀燕特別重視，決定加碼「線上直播」，9月4日晚上7時同步推出線上《三國奇遇記》。

紙風車劇團團長任建誠表示，這場活動是疫情警戒降為二級後，紙風車劇團第一場演出，演出票券在兩分鐘內被索取一空，顯示市民殷切期盼能趕快進劇場觀賞藝文演出。

文化局指出，此次演出將採嚴謹的防疫態度準備，讓大家安心欣賞，此外，線上《三國奇遇記》將透過台中市長盧秀燕、台中文化小尖兵、漾台中、台中市政府交通局、紙風車劇團等臉書粉專及紙風車劇團YouTube頻道放映。

文化局表示，台中市已於6月展開第二波的藝文紓困計畫，力挺演藝團隊度過難關。目前疫情趨緩，在遵守防疫相關規範下振興藝文發展，8月起將陸續推出兒童藝術節、逍遙音樂町、傑出團隊演出等活動，另外還有百餘組的街頭藝人將在各區進行音樂、舞蹈及戲劇等表演。