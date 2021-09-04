「紙風車劇團」4日於中山堂接力演出兩場「三國奇遇記」，市長盧秀燕特別在開演前到場向演員加油打氣。（馮惠宜攝）

台中市政府全力振興藝文產業，邀請到國內親子劇天團「紙風車劇團」，4日於中山堂接力演出兩場「三國奇遇記」，這也是疫情警戒降級後的全台紙風車巡演首場，市長盧秀燕特別到演為演員們加油打氣，她也宣告台中市一連串的振興藝文活動將從這場表演開始。

國內疫情三級警戒期間藝文活動停擺，對產業造成巨大衝擊，在疫情趨緩下，台中市文化局積極推動多元的藝文活動，特別邀請紙風車劇團將疫情降級後的首演獻給台中市民；紙風車劇團創辦人李永豐在開演前表示，紙風車到全台各地演出從未間斷，今年疫情以來取消了兩百多場的演出，這場也是今年疫情以來第一場演出，感謝台中市願意給予團員們演出機會。

盧秀燕則表示，在防疫指引之下，還是可以陶野身心，感謝紙風車把疫情以來第一場演出獻給台中市，她並且強調，警戒二級除了要做好防疫，也要振興經濟、振興藝文，一連串的振興藝文活動從紙風車開始。

這場演出，由於現場坐席有限，日前線上索票瞬間秒殺，為避免觀眾向隅，盧秀燕加碼線上直播，透過台中文化小尖兵、漾台中、紙風車劇團FB粉絲專頁等平台直播，並將於5日晚上七時下架。

「三國奇遇記」取材傳統文學作品「三國演義」，帶領大小朋友穿越時光回到公元二世紀，重現著名的「黃巾之亂」，融入現代人物角色和時空交替的創意，顛覆觀眾對歷史故事和人物的印象，同時讓小朋友體會友誼與和平的重要性，以及面對困難時如何冷靜以對，團員們精彩演出，也讓現場大人、小朋友掌聲、笑聲不斷。

文化局也表示，8月起已陸續推出兒童藝術節、逍遙音樂町和傑出演藝團隊演出，未來還有百餘組街頭藝人演出及年度盛會台中爵士音樂節等，多元類型的表演活動輪番上陣，超過百場演出精彩呈現。