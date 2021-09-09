自備餐具打卡送購物金。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

今年5月本土疫情爆發，全台進入三級警戒，台北市免洗餐具垃圾量大增，5至6月紙容器回收量較去年同期增加40％，北市環保局鼓勵民眾減少使用一次性餐具，10日起輪流在寧夏夜市、南機場夜市及饒河夜市推出自備餐具打卡送購物金，以手機門號兌換，每個號碼每1場次可兌換5組，每組可享25元超商購物金，最多可領到375元。

全台進入三級警戒後，外帶、外送成為民眾日常，也造成免洗餐具垃圾量大增，經統計北市今年5至6月紙容器回收量為843.89噸，較去年同期602.86噸增加約40％、241.03噸。

環保局資源循環科長林鈺惠指出，為鼓勵民眾養成自備餐具習慣，分別自9月10至12日在寧夏夜市、9月24日至26日南機場夜市，及10月15至17日饒河街夜市舉辦自備餐具打卡送購物金，每場次限量200名。

她表示，民眾在活動期間內至限定3個夜市消費外帶，並用自備餐具盛裝食物拍照打卡，加入指定「＃環保逛夜市」、「＃自備餐具送購物金」，經現場工作人員確認無誤留下基本資料，活動結束後4周內將寄送2大超商購物金，每支手機門號每場次可兌換5組，每組25元，最多可領到375元。

環保局呼籲，隨著疫情趨緩，民眾外出飲食可自備環保餐具且購買食物不主動索取一次性餐具，從源頭減少餐具使用量，養成環保防疫新生活習慣，愛護環境及保護自身健康。