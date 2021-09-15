新冠疫情衝擊許多產業，跨界聯盟合作成為產業的新出路，汽車百貨龍頭車麗屋去年7月與萊爾富聯手打造複合新店型後，今天宣布再度攜手於車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，將超商的包裹寄取與繳費代收等新服務搬進汽車百貨。

車麗屋汽車百貨不斷推出新服務，近年包含結合MOMO、PCHOME、YAHOO、蝦皮等電商平台推出線上訂購、線下安裝的OMO服務，與四大超商同步販售新冠肺炎快篩試劑等，與萊爾富的跨界合作更是從2020年連續開幕嘉義店、楊梅店；現今，車麗屋更跨入便利超商的關鍵服務，將由板橋店提供包含代收代付、到店物流等全方位的金流與物流服務，若試營運後成效良好，車麗屋將評估擴大於全台灣的門市店同步提供萊爾富的便利店服務。

車麗屋總經理卓豐閔表示，自2020年疫情爆發以來，電子商務市場更加蓬勃興盛，連帶也彰顯出物流配送服務的重要性。車麗屋是目前國內最大的汽車百貨通路，提供逾8萬種的汽車相關商品，原本即已透過車麗屋O2O官網及各大購物平台進行線上網路銷售、線下實體門店產品安裝、車輛保養的服務，提供客戶最佳的虛實整合消費體驗。現今，再藉由與萊爾富從複合新店型，進一步提升會員服務的多樣性和便利性，更拉近了車麗屋與在地消費者的生活連結，。

而在產業合作方面，雙方發展到跨業聯盟的深度合作，除了有助增進到店的來客數，也讓舊雨新知再次來店有耳目一新的服務，同時不須額外增加人力、技術與設備花費，以低額的投資成本，即能創造附加價值、增加店內收益，並透過跨業策略聯盟合作，建構一套創新的商業合作模式，讓車麗屋和萊爾富一同打造區塊鏈生活圈，讓產業共好，是值得期待的。

車麗屋板橋店結合萊爾富提供消費者代收代付的繳費繳款服務外，還有網購到店取貨、國內宅配、國際快遞等便利服務之外，還有萊爾富自行研發，領先於台灣便利商店同業，提供即時紅利兌換服務，提供即時便利繳費服務，提供手機影音下載服務，銷售多種票券可即時取票，銷售多種網路遊戲點數卡、通訊卡、國際電話卡及預購商品的Life-ET主機。

車麗屋板橋店也同時設置ATM /CDM主機，提供來店消費者便利的金融服務及萊爾富的熱賣商品，透過車麗屋與萊爾富的服務整合，讓到車麗屋的消費者一站解決生活大小事。