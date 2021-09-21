1名機車駕駛日前在路上遇到對向1輛機車欲跨越雙黃線、插入車陣到另側巷弄內，該駕駛當下立即催油門往前騎，讓對方插隊不成、當場傻眼，最後對方只好摸摸鼻子再往後方騎，網友們紛紛大讚「做得好」、「我就愛這種不讓的」，也有網友說應該讓對方鑽過，再拿畫面檢舉。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前公布1段機車行車紀錄器影像，影片中該騎士在路上停等紅燈，期間突然有1輛藍色機車從對向駛來，藍車直接欲跨越雙黃線，從騎士與前車間的縫隙硬鑽過，騎士當下馬上再向前騎一段距離，不讓藍車鑽入。

阿伯違規想硬鑽下秒臉綠了 騎士催油門1動作網讚：做得好

影片中，藍車車主眼見對方向前騎，只好摸摸鼻子倒退，再往下騎走，影片標題寫下「鄉下人想誇雙黃亂鑽，車主不讓」；其他網友留言說，「太棒了，做的真好」、「我就愛這種不讓的，我也很白目都不讓」、「笑死，做得好啊」、「笑死對面傻眼但不敢說什麼」。

也不少人說車主應該讓對方鑽過，再用行車紀錄器的畫面檢舉對方；根據《道路交通管理處罰條例》第49條，汽車駕駛人迴車時，在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線之路段迴車，處新台幣600至1800元罰鍰。