國民黨主席選戰激烈，尋求連任的現任黨主席江啟臣與前主席朱立倫，都是學者從政、親美派等，兩人條件、背景有很多相近之處，更巧的是，江啟臣與朱立倫兩人都是在國民黨面臨雪崩式敗選後扛下重擔，但狀況卻大不同。

2014年，發生太陽花學運，間接導致國民黨在地方選舉的雪崩式敗選，連民調處於一路領先的朱立倫也差點敗選，當時的黨主席馬英九請辭，朱立倫則出馬角逐黨主席，當外界期待朱立倫能出征2016年時，朱立倫卻未選擇承擔，而是提名洪秀柱參選總統，最後又發生「換柱」事件，讓國民黨再度受到重傷害。

從當時的民調數據來看，朱立倫擔任國民黨主席期間，國民黨的政黨支持度為24.4％，5月「朱習會」時微升到26.3％，到了當年「換柱」後下降到20.9％，隔年後總統大選結束後，國民黨的政黨支持度更砍半至11.7％。

黨內人士說，國民黨當年的支持度是慘不忍睹，民調是「沒有最低，只有更低」，最終導致總統、立委雙輸，朱立倫的黨主席任期也不到一年即引咎辭職。

去年國民黨再度面臨雪崩式敗選，國民黨當時的政黨支持度再度滑落至12.5％。江啟臣接任後，在兩岸主張上明確表達，「一國兩制」在台灣沒有市場，並拋出「憲法九二」的概念，擺脫傳統「九二共識」的泥沼之中。

這樣的改變，也從民調上看出變化。江啟臣接任主席五個月後，國民黨的政黨支持度從12.5％，上升到17.8％。

此外，江啟臣讓黨務系統年輕化，重視年輕人的議題，到各縣市巡迴宣講「反萊豬」及「公投綁大選」等，落實街頭路線與議題深耕，讓國民黨的支持度逐漸往上，重回兩成並站穩兩成的支持度。

江啟臣登記參選，與會青年上前自拍。(圖/取自江啟臣臉書粉絲專頁)

中華民意研究協會委託TVBS民調中心的8月份民調顯示，民進黨的政黨支持度為21.8％，國民黨的支持度23.4％，近期首度超越民進黨。

黨內人士說，觀察一整年的變化，根據TVBS去年五月的民調，民進黨的政黨支持度是29.7％，國民黨是12.2％，民進黨的支持度是國民黨的兩倍多，今年八月的民調，國民黨已經超車，等於是對過去江啟臣一年多努力的肯定。

黨內人士說，數字會說話，朱立倫在2015年接下黨主席，面對2016年大選，國民黨的政黨支持度崩盤、節節敗退，江啟臣在2020年接下黨主席，如今2021年是帶領國民黨不斷往上，他相信黨員的記憶是清楚的，也相信黨員的眼睛是雪亮的。