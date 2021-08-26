中鋼集團中鴻(2014)每股分配0.3元現金股利，今日除息，早盤買盤強拉，股價一度漲停48.15元，不但大幅超過填息目標價44.1元並且重回所有短期均線以及月線關卡之上。

中鴻昨（25）日上午召開110年度股東常會，中鴻董事長劉敏雄會後表示，今年營運高峰期在8、9月，對明年上半年的鋼市展望仍正向。

繼中鋼開出9月內銷盤價，產品全面調漲300~500元，平均調漲1.2%後，中鴻跟進9月盤價開高，內銷熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼品每噸均漲500元。另外，9~11月外銷則依產品及地區，分別調漲0~20美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻第三季鋼價持續穩健調漲，有利本季營運持續攀高。

中鴻上半年受惠鋼品價量齊揚，上半年稅後淨利39.8億元，較去年同期虧損4.88億元，出現大幅由虧轉盈，EPS為2.77元，創歷史新高。

中鴻第二季營運創新高，營收133.97億元，稅後淨利22.8億元、季增約34%，單季EPS達1.59元；上半年營收242.27億元，年增34.97%，營業利益36.02億元，較去年同期虧損大幅好轉，上半年稅後淨利為39.8億元，EPS達2.77元。

法人指出，中鴻下半年隨著鋼價穩健上揚，營運可望維持不錯的水準，全年業績將創下歷史新高。