大成鋼(2027)擬辦理現增發行3.5億股，每股發行價格43元，資金用於償還銀行借款，9月13日為現金增資認股基準日。今日收盤小跌0.4元為50.2元。

大成鋼受惠美國鋼市暢旺，第二季營運攀高，上半年交出淨利37.7億元，EPS達2.32元的好成績。其中，第二季營收創下254.6億元的新高紀錄。單季獲利同步攀高，單季EPS為1.44元，比第一季的0.88元成長約63.6%。

展望下半年營運，大成鋼預期產品到年底前仍有續漲的空間，並看好美國工業復甦，需求穩健成長。法人預期公司第三季業績將可望持續成長，今年業績有機會挑戰新高。

大成鋼7月營收84.4億元維持高檔，年增78.77%；1~7月營收549.28億元，年增66.33%，主要受惠美國市場需求暢旺。目前公司實收資本額約為165.84億元。

大成鋼8月31日董事會決議，預計辦理現增發行3.5億股，其中，原股東認購比率75%，員工認股股數預計為發行新股總額15%，另10%公開銷售；股款繳納期間為9月17日至10月18日。