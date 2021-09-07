受惠記憶體合約價與客戶需求穩健，威剛8月合併營收與7月相當達32.18億元，年增20％。累計今年前八個月營收達262.04億元，年增30.58％。威剛表示，第三季DRAM與NAND Flash合約價續揚，帶動8月DRAM產品營收月增近一成，單月營收比重也拉升至48.21％。隨著半導體供應鏈缺料壓力可望在9、10月進一步緩解，加上傳統電子新產品上市，5G手機、伺服器及車用電子等各項應用對記憶體備貨動能將再度升溫。

威剛董事長陳立白表示，目前全球疫情發展詭譎多變，因疫情帶動的雲端運算、個人電腦需求仍朝正向發展，同時新一代作業平台也持續推升個人電腦與手機的單機記憶體搭載容量，因此第三季不僅DRAM合約價持續上漲8～10％，NAND Flash漲價幅度也上看高個位數成長。公司看好記憶體長線多頭走勢未變，特別是在DRAM方面，預計第四季開始現貨價格的走勢將趨平穩，各項應用需求成長速度仍然大於上游供給增加速度，預期自明年第二季起，DRAM價格又將再度站上成長曲線。NAND Flash應用則受惠上游製程提升與成本持續優化，也將刺激整體市場應用量倍增。

威剛除了營運表現續穩，長久以來對於落實企業社會責任、追求永續發展更是不遺餘力。公司長期重視員工福祉與成長，積極推展內部、外部的健康促進計畫，在今年公司成立20周年之際，一舉榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、「亞洲企業社會責任獎」與「卓越職場認證」三項國際獎項。

根據卓越職場研究機構（Great Place to Work）對威剛同仁的線上匿名調查，超過90％的員工表示「我會自豪地告訴他人我在本公司工作」、「我們有和其他公司不同的專享福利」、「我對我們為社會所作的貢獻感到滿意」，獲得員工高度認同。