緯創軟體8月營收5.25億元 年增17.7％ 17:042021/09/07 工商 劉季清 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IT服務商緯創軟體（4953）公告8月營收5.25億元，年增17.72％。累計今年前8個月營收為38.88億元，較去年同期增17.15％，續創單季歷史新高。緯軟表示，8月與大陸線上教育客戶結束合作，加上新一波疫情造成大陸部分區域臨時封鎖，營收略受影響，月減0.86％。 緯軟表示，若以全年來看，對整體營收目標仍然抱持正向看待，營收動能主要來自台灣、大陸地區的IT高科技、金融、電信、製造產業別客戶的數位轉型需求，預期全年可望維持合理穩健的獲利表現。 禾伸堂8月營收月減3.65％ 《光電股》華宏8月營收9.38億元 Q4看增 #緯創 #緯軟 #月營收 #軟體 #服務商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》宜鼎8月營收年增月減 前8月成長35.37％ 11:272021/09/07 財經 《通信網路》智邦8月營收今年高 400G出貨助升H2毛利率 10:022021/09/07 財經 《半導體》矽格8月營收再登高 布建成長新動能 08:202021/09/07 財經 《半導體》旺宏8月營收創次高 前8月登高 15:082021/09/07 財經 《半導體》華邦電8月營收次高 前8月新高 16:332021/09/07 財經 《半導體》景碩8月營收登峰 Q3旺季拚再創高 08:202021/09/07 財經 《半導體》京元電8月營收續攀峰 Q3拚創高 08:202021/09/07 財經 《半導體》長科＊8月營收再創高 股價漲多沒跟上 12:352021/09/07 財經 8月出口金額395億美元 創歷史新高 16:172021/09/07 財經 智邦8月營收寫歷史第四高 12:352021/09/07 財經 鴻海8月營收 今年來首度雙減 04:102021/09/07 財經要聞 財經熱門新聞 高端喊話明年要賣1億劑 美媒點破2大障礙待解決 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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