IT服務商緯創軟體（4953）公告8月營收5.25億元，年增17.72％。累計今年前8個月營收為38.88億元，較去年同期增17.15％，續創單季歷史新高。緯軟表示，8月與大陸線上教育客戶結束合作，加上新一波疫情造成大陸部分區域臨時封鎖，營收略受影響，月減0.86％。

緯軟表示，若以全年來看，對整體營收目標仍然抱持正向看待，營收動能主要來自台灣、大陸地區的IT高科技、金融、電信、製造產業別客戶的數位轉型需求，預期全年可望維持合理穩健的獲利表現。