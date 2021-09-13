台驊啟動現金增資1萬張，每股認購價為140元，公開申購850張，共吸引77568張申購單，中籤率1.09％，增資新股預計9月23日上市。法人指出，在航運產業供需失衡短期仍不見緩解下，預計運費價格仍將維持高檔，後市展望樂觀。

台驊投控係專業國際性物流服務商，擁有海、空、鐵、路完整物流產品布局，自去年以來，新冠肺炎疫情產生之遠距通訊需求，包括電子商務、防疫物資、居家生活及辦公用品等需求同步成長，供應鏈庫存回補之需求導致艙位與空櫃供不應求，貨櫃又因缺櫃、缺艙、塞港及缺工造成全部航線運價大幅調整，加上防疫物資運輸強勁及電子產業供應鏈需求暢旺，帶動空運貨量及運價飆漲。

台驊上周公布8月營收，合併營收來到36.94億元的新高，月增9.71％，累積8月合併營收達208.24億元，營收首度突破200億元大關，年增134.28％。

台驊表示，海運業務在天災及Delta變種病毒蔓延影響下，艙位供給更加吃緊，又適逢海運旺季的強勁需求，供需失衡推升海運價格上漲，台驊得力於長期往來航商穩定貨源以及業務規模優勢，海運單月營收達28.22億元，年增287％。

空運方面，中國大陸於上海浦東機場擴大實施防疫檢測造成運力短缺，加上即將進入電子產品出貨旺季，空運運價仍持續上揚，台驊空運單月營收5.18億元，年增58％。