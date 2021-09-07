記憶體廠旺宏(2337)受惠旺季效應，8月營收達50.12億元，為歷年同期新高，亦創下歷史單月次高，年增率達58.89%。1~8月營收303.49億元，年增21.5%，亦為歷史同期新高。

旺宏自4月以來，已連續5個月營收創歷史同期新高；8月營收達50.12億元，較7月營收42.83億元增加17%，較2020年同期大增58.9%。

旺宏受惠遊戲產業對ROM拉貨旺季來臨，加上各產品線需求續旺，今年8月營收突破50億元，僅次於2019年9月的50.8億元，公司也對第三季看法樂觀。

旺宏總經理盧志遠於日前法說會表示，第三季需求持續暢旺，就各產品線來看，ROM適逢出貨旺季，成長動能將最強勁，NAND Flash與NOR Flash還有漲價空間，營收可望持續成長。

旺宏董事長吳敏求看好公司主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好。

對於日前美系外資發布報告指「記憶體寒冬來臨」，旺宏董事長吳敏求表示，不認同外資報告；他指出，旺宏後續財報會很好看，不僅下半年Flash市況非常好，並看好明年一整年營運表現。

回顧上季，旺宏受惠產品價量齊揚，第二季營收114.26億元，毛利率上揚至39.08%，稅後純益19.25億元，季增約1.1倍，年增45%，每股純益1.04元；上半年營收210.53億元，毛利率36.89%，稅後純益28.42億元，年增約11%，每股純益1.54元。