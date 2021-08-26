車用客戶訂單強勁，且5G及美國基礎建設商機湧現，順德(2351)訂單滿手，順德表示，今年下半年營運展望樂觀，並可望延續到明年上半年，今天股東會通過每股配息1.8元，並完成董事改選，由陳朝雄續任董事長。

順德今天舉行股東會，中美貿易戰未止，且全球新冠肺炎疫情爆發，各國封城封國衝擊全球車市，順德因電子事業主要以供應全球IDM客戶為主，受車用與工業等應用領域生產延宕與終端需求衰退影響，順德2020年合併營收84.5億元，年減4%，稅後盈餘為3.49億元，年減28.92%，每股盈餘為1.92元。

根據SEMI Industry Research and Statistics統計，順德導線架全球市佔率約7.4%，與ASM Pacific同居第4名，功率導線架市佔率為16.9%，居第1名。

全球車市自去年第4季強勁復甦，順德營運也展現強勁成長力道，今年上半年稅後盈餘為4.09億元，年增2.47倍，每股盈餘為2.25元，累計前7月合併營收為61.55億元，年增32.21%。

去年電子產品佔順德營收比重約83%，五金文具佔比約17%，受惠於車用半導體市況火熱，今年第2季電子產品佔順德營收比重拉升到85%，五金文具佔比約15%。

順德表示，目前全球汽車在電動化及自駕趨勢下，對於半導體的需求將呈倍數成長，公司與國際大廠結合新世代晶片技術的應用，持續配合開發各式更節能的功率半導體及更可靠的自駕感測器用導線架，預估未來五年內在混合動力及電動車的滲透率將快速提高的趨勢下，將為公司未來營收成長注入新動能。

展望下半年，順德表示，目前訂單很滿，車用訂單能見度已達明年上半年，營運可望延續成長趨勢至明年上半年。

順德今天股東會也完成董事改選，新任董事為陳朝雄、陳維德、陳朝明、陳介玄及威爾森投資公司；新任獨立董事為蔣文議、曾國釗、鍾從定、鄭文正，新任董事的董事會也推舉陳朝雄續任董事長。