雙鴻(3324)搶進半導體散熱技術有成，與半導體廠合作開發先進封裝散熱產品預計明年開始出貨，受惠於VC在商務及電競NB滲透率提升，且伺服器開始導入新一代散熱產品，加上車用散熱產品出貨逐步放量，雙鴻樂觀看待明年營運，預期營運可望自今年下半年開始加溫，明年業績會比今年好，今天盤中股價逆勢大漲。

受到IC缺料影響客戶拉貨、銅價飆漲及折舊費用較高等不利因素衝擊，雙鴻第2季合併毛利率下滑至17.16%，季減1.73個百分點，單季稅後盈餘為1.3億元，季減56.08%，累計上半年稅後盈餘為4.27億元，年減13.56%，每股盈餘為13.56%，累計前7月合併營收為74.88億元，年增17.86%。

渡過第2季谷底後，雙鴻營運可望自第3季回升，除因下半年進入傳統旺季，且銅等原物料價格趨於平穩與公司已調漲產品價格完全反應成本，最重要的是公司佈局多年的半導體散熱、伺服器水冷及車用散熱等新產品開始進入收割期，為雙鴻下半年及明年營運增添新動能。

看好電動車是下個10年重要產業，雙鴻鎖定智能駕駛的CPU、GPU散熱，與歐美各大車廠及大陸電動車大廠等合作開發產品，其中歐洲車廠及美車廠車用GPU散熱產品預計第4季開始出貨，隨著各大車廠積極投入研發自駕系統，並推出新款電動車，加速自駕車系統及電動車發展，雙鴻預估，車用產品業績將跟著電動車產業發展逐年成長，並在2023年有較大的爆發。

水冷散熱逐漸成為電競PC及高階伺服器/資料庫中心散熱主流技術，雙鴻在水冷散熱技術亦佈局多年，預期明年第1季開始導入客戶GPU產品。

在半導體散熱方面，雙鴻與半導體廠合作開發先進封裝散熱產品預計明年始出貨，據了解，先進封裝散熱產品主要應用在AI及高速運算領域，技術門檻相當高，若能順利放量，對雙鴻營運將有顯著的貢獻。

隨著新產品陸續放量出貨，雙鴻董事長林育申表示，下半年毛利率會較上半年好，今年集團營收可望年增達10%，明年營收年成長可達15%以上，產品毛利率可增加2到3個百分點。