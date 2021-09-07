保護元件廠富致（6642）盤後公告8月營收，受惠於7月份有新設備導入，解決產能不足的燃眉之急，富致8月營收以5861萬元創下營收新高紀錄，月增15.77％、年增58.79％，一舉突破今年1月創下的5210萬元新高紀錄，由於第三季的前二月營收優於預期，法人預期，富致今年每股盈餘可望調升至5元以上。

富致為全球第四大PPTC廠，汽車及工控產品常態性維持在20％左右，今年以來訂單供不應求，儘管汽車壟罩在晶片短缺陰霾，但富致目前訂單能見度仍看至年底，由於訂單遠超過產能，富致年中規劃在7月、10月分別導入部分設備，追加產能，新產能效益之下，推升富致8月營收創高。

富致目前正辦理600萬股現金增資，本月14日～24日為繳款期，現增價為每股62元，公司預計在10月完成收款。

富致第二季毛利率、營益率雙率雙升，且連袂創下單季歷史新高紀錄，毛利率更以54.04％連續第二季站穩5字頭，若不是美元走弱，毛利率還有更大成長空間；富致目前訂單出貨比（B／B）達1.3倍以上，訂單能見度到年底無虞，富致表示，如果沒有新冠病毒的黑天鵝，毛利率有機會維持在高檔水準。