【旅遊經 編輯部報導】

阿里山天文生態體驗營報名難度堪稱搶購巨星演唱會同等級，喜歡觀星嗎？因疫情變化甚至停辦了半年之久，活動再度重啟，林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會此次合作，將於分別在10月份周末分別在2-3日、9-10日及30-31日在阿里山舉行三梯次的「秋冬星座天文生態體驗營」，為了順應疫情變化，活動採同住家人共宿、不混住，活動全程均需配戴口罩並保持社交距離。相關活動將於本週三(9/15)上午9點開放報名，民眾可以藉由觀星，同時也能感受森林沁涼。

夜間將至小笠原山觀景台使用天文望遠鏡觀察星空與銀河

由專業老師帶領學員實際操作天文望遠鏡

嘉義林管處表示，配合中央疫情指揮中心政策調整，將有適度的開放天文活動。為了增加遊客自身免疫力，系列活動將前往巨木群棧道及姊妹潭步道吸取森林芬多精，並實際操作演練天文望遠鏡。考慮到同住家人有老有少，林管處更貼心減少體力負擔，晚上乘坐全臺最高海拔零污染電動車至祝山，穿越星光森林小徑，在小笠原山觀景平台欣賞無遮蔽的夏季星空及銀河。嘉義市天文協會更表示，如果運氣好，觀星期間可能看到10來顆的流星從視野中劃過。

阿里山日落之後，熟悉的夏季銀河常高懸在頭頂上了，從東方天空出現的則是秋天的王族星座，南方天空則有水族星座盤據。這時太陽系的兩大行星-木星和土星，則是在最佳觀看的角度。透過望遠鏡觀看，可以看到木星表面的紋路、四顆衛星，土星則可以看到令人驚奇的土星環，就像呼拉圈一樣圍繞在星球旁邊。

因應疫情指揮中心防疫指引，本次活動限定4-6人家庭團客報名，將以同一家人親友安排同一房間團體通鋪不混住。餐食採用餐盒或隔板梅花座。活動全程戴口罩及保持安全距離，並將安排已經完成疫苗接種或是3天內陰性快篩證明人員擔任工作人員。活動費用每人計新台幣2300元，相關觀星活動於9月15日上午9點開放報名，活動簡章及報名網址可至活動報名網站查詢。

圖片：林務局嘉義林區管理處提供